Кадейкин и Шмелёв были на льду при 8 из 12 голов «Салавата Юлаева» на старте сезона
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Нападающие уфимского «Салавата Юлаева» Сергей Шмелёв и Александр Кадейкин находились на льду при восьми из 12 голов команды на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.
На счету Шмелёва пять (3+2) набранных очков, в активе Кадейкина одна заброшенная шайба и четыре результативных передачи.
Александр Хмелевски был на площадке при шести взятиях ворот соперника, Николай Кулёмин при четырёх, Станислав Бочаров при трёх, а все остальные нападающие уфимцев не больше двух раз.
«Салават Юлаев» в настоящий момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав пять очков после пяти матчей. В следующей игре подопечные Виктора Козлова встретятся в гостях с «Адмиралом» (15 сентября, 12:30 мск).
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