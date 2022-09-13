Кадейкин и Шмелёв были на льду при 8 из 12 голов «Салавата Юлаева» на старте сезона

Нападающие уфимского «Салавата Юлаева» Сергей Шмелёв и Александр Кадейкин находились на льду при восьми из 12 голов команды на старте сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.



На счету Шмелёва пять (3+2) набранных очков, в активе Кадейкина одна заброшенная шайба и четыре результативных передачи.



Александр Хмелевски был на площадке при шести взятиях ворот соперника, Николай Кулёмин при четырёх, Станислав Бочаров при трёх, а все остальные нападающие уфимцев не больше двух раз.



«Салават Юлаев» в настоящий момент располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав пять очков после пяти матчей. В следующей игре подопечные Виктора Козлова встретятся в гостях с «Адмиралом» (15 сентября, 12:30 мск).