Словацкий легионер КХЛ: ситуация, связанная с политикой, к спортсменам не имеет отношения
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Словацкий вратарь Юлиус Гудачек, подписавший контракт с нур-султанским «Барысом» сегодня, 13 сентября, поделился мнением о выступлении в КХЛ. 34-летний страж ворот ответил на вопрос, связанный с политической составляющей игры в России.
«Ситуация, связанная с политикой, к нам, спортсменам, я думаю, не имеет никакого отношения. Я не избегаю игры в КХЛ», — приводит слова Гудачека Denník Šport.
Напомним, ранее «Барыс» объявил о подписании однолетнего соглашения со словацким вратарём. Гудачек уже выступал в КХЛ. Голкипер поиграл за новосибирскую «Сибирь» (2013), череповецкую «Северсталь» (2017–2018), московский «Спартак» (2018–2021) и рижское «Динамо» (2021), записав на свой счёт 213 матчей в рамках КХЛ и Кубка Гагарина.
Новость по теме«Мы соблюдаем международные соглашения». В Словакии выступили с заявлением по игрокам КХЛ
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