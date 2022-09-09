«Мы соблюдаем международные соглашения». В Словакии выступили с заявлением по игрокам КХЛ

Словацкая федерация хоккея выпустила заявление по игрокам, выступающим в КХЛ.
«Мы будем приглашать игроков в сборную в соответствии с их текущей формой, а не в соответствии с лигой, в которой они выступают.
Исполнительный комитет и Словацкая хоккейная ассоциация всегда будут соблюдать международные соглашения и действующие законы. Мы считаем, что игроки, работающие в настоящее время в России, не нарушают международные соглашения или наши законы, хоть мы и выступаем против спецоперации на Украине», — приводит текст заявления sport.cz.
Отметим, что в настоящее время в КХЛ выступают семь словацких хоккеистов: вратари Патрик Рыбар и Адам Хуска, защитники Михал Чайковски и Кристиан Ярош, а также нападающие Михал Криштоф, Адам Лишка и Самуэль Бучек.
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