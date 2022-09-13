«Это никак нельзя было поддержать». Экс-вратарь «Йокерита» — о спецоперации и уходе из КХЛ
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Бывший голкипер «Йокерита» Андерс Линдбек высказался об уходе из клуба и о выходе «джокеров» из состава КХЛ.
«Это было лёгкое решение, когда спецоперация началась. Это никак нельзя было поддержать.
Мы построили команду, у которой был шанс на победу, поэтому было грустно, что нам пришлось её покинуть. Но на общем уровне это не имеет значения, потому что то, что происходит в мире, гораздо больше, чем спорт.
Перейти в другой клуб КХЛ? Нет, я не могу поддержать их решение, то, что они делают и как себя ведут», — приводит слова 34-летнего Линдбека Expressen.
Напомним, шведский вратарь выступал в КХЛ с 2019 года, успев поиграть за «Йокерит» и «Торпедо». На его счету 92 матча, 42 победы и пять шат-аутов.
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