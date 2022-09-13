Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это никак нельзя было поддержать». Экс-вратарь «Йокерита» — о спецоперации и уходе из КХЛ

«Это никак нельзя было поддержать». Экс-вратарь «Йокерита» — о спецоперации и уходе из КХЛ
Комментарии

Бывший голкипер «Йокерита» Андерс Линдбек высказался об уходе из клуба и о выходе «джокеров» из состава КХЛ.

«Это было лёгкое решение, когда спецоперация началась. Это никак нельзя было поддержать.

Мы построили команду, у которой был шанс на победу, поэтому было грустно, что нам пришлось её покинуть. Но на общем уровне это не имеет значения, потому что то, что происходит в мире, гораздо больше, чем спорт.

Перейти в другой клуб КХЛ? Нет, я не могу поддержать их решение, то, что они делают и как себя ведут», — приводит слова 34-летнего Линдбека Expressen.

Напомним, шведский вратарь выступал в КХЛ с 2019 года, успев поиграть за «Йокерит» и «Торпедо». На его счету 92 матча, 42 победы и пять шат-аутов.

«Благодаря КХЛ мы выиграли Олимпиаду». В Финляндии наконец признали заслуги России «Благодаря КХЛ мы выиграли Олимпиаду». В Финляндии наконец признали заслуги России
Новость по теме
«Мы соблюдаем международные соглашения». В Словакии выступили с заявлением по игрокам КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022