«Это никак нельзя было поддержать». Экс-вратарь «Йокерита» — о спецоперации и уходе из КХЛ

Бывший голкипер «Йокерита» Андерс Линдбек высказался об уходе из клуба и о выходе «джокеров» из состава КХЛ.

«Это было лёгкое решение, когда спецоперация началась. Это никак нельзя было поддержать.

Мы построили команду, у которой был шанс на победу, поэтому было грустно, что нам пришлось её покинуть. Но на общем уровне это не имеет значения, потому что то, что происходит в мире, гораздо больше, чем спорт.

Перейти в другой клуб КХЛ? Нет, я не могу поддержать их решение, то, что они делают и как себя ведут», — приводит слова 34-летнего Линдбека Expressen.

Напомним, шведский вратарь выступал в КХЛ с 2019 года, успев поиграть за «Йокерит» и «Торпедо». На его счету 92 матча, 42 победы и пять шат-аутов.