Фетисов о несогласии словацкого чиновника с вызовами из КХЛ: пусть отдохнёт, он странный

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов удивился отставке члена исполнительного комитета Федерации хоккея Словакии Михала Гандзуша в связи с его несогласием о вызовах игроков из КХЛ в национальную сборную Словакии.

«Пусть отдыхает чемпион, это его позиция. Я хочу выразить благодарность Словакии за то, что они будут вызывать игроков из России, молодцы. А парень пускай отдохнёт, у него мозги, наверное, по-другому заточены, можно только посочувствовать. Странный парень», — цитирует Фетисова «РБК-Спорт».

Напомним, ранее Обладатель Кубка Стэнли и член исполнительного комитета Федерации хоккея Словакии Михал Гандзуш остался недоволен действиями организации и объявил, что подал в отставку. Причиной стало несогласие с решением федерации продолжить вызывать игроков из КХЛ в сборную Словакии.