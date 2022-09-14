Фетисов о несогласии словацкого чиновника с вызовами из КХЛ: пусть отдохнёт, он странный

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов удивился отставке члена исполнительного комитета Федерации хоккея Словакии Михала Гандзуша в связи с его несогласием о вызовах игроков из КХЛ в национальную сборную Словакии.
«Пусть отдыхает чемпион, это его позиция. Я хочу выразить благодарность Словакии за то, что они будут вызывать игроков из России, молодцы. А парень пускай отдохнёт, у него мозги, наверное, по-другому заточены, можно только посочувствовать. Странный парень», — цитирует Фетисова «РБК-Спорт».
Напомним, ранее Обладатель Кубка Стэнли и член исполнительного комитета Федерации хоккея Словакии Михал Гандзуш остался недоволен действиями организации и объявил, что подал в отставку. Причиной стало несогласие с решением федерации продолжить вызывать игроков из КХЛ в сборную Словакии.
- 14 сентября 2022
-
14:41
-
14:11
-
14:00
-
13:03
-
12:42
-
12:19
-
11:57
-
11:28
-
11:12
-
10:45
-
10:42
-
10:29
-
09:52
-
09:34
-
09:05
-
08:33
-
08:11
- 13 сентября 2022
-
23:59
-
23:33
-
23:14
-
22:58
-
22:42
-
22:04
-
21:45
-
21:06
-
20:40
-
20:25
-
20:19
-
20:11
-
20:02
-
19:56
-
19:47
-
19:19
-
19:16
-
19:11