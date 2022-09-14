Судьи отменили гол «Локомотива» в ворота СКА после длительного видеопросмотра

В эти минуты на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местный «Локомотив» принимает санкт-петербургский СКА. К концу первого периода счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На четвёртой минуте встречи «Локомотив» забил гол. Судьи приняли решение не засчитывать его после видеопросмотра. Защитник Никита Черепанов сделал наброс от синей линии, а нападающий Георгий Иванов на пятачке подставил клюшку и переправил шайбу в ворота. Однако, как оказалось, форвард задрал клюшку выше перекладины.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что СКА забросил шайбу на 19-й минуте.