Судьи отменили гол «Локомотива» в ворота СКА после длительного видеопросмотра
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В эти минуты на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором местный «Локомотив» принимает санкт-петербургский СКА. К концу первого периода счёт 1:0 в пользу армейцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На четвёртой минуте встречи «Локомотив» забил гол. Судьи приняли решение не засчитывать его после видеопросмотра. Защитник Никита Черепанов сделал наброс от синей линии, а нападающий Георгий Иванов на пятачке подставил клюшку и переправил шайбу в ворота. Однако, как оказалось, форвард задрал клюшку выше перекладины.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что СКА забросил шайбу на 19-й минуте.
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