Назаров: «Сочи» три дня готовился к матчу с «Динамо». Теперь будем делать акцент на атаку

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским «Динамо» со счётом 0:2.

«Три дня готовились к этой встрече. На мой взгляд, кое-что нам удалось: неплохо сыграли в обороне, пропустили всего одну шайбу. Но не смогли взломать оборону противника и забить. Они старались и много бросков сблокировали, в конце у нас был шанс сравнять счёт, но не использовали выход «один в ноль». По самоотдаче неплохо, но нужно забивать. Будем думать, как это исправить к следующему матчу.

Сегодня пытались очень чётко сыграть в обороне. Наверное, акцент немного сделали больше в сторону обороны, а теперь его нужно сделать в сторону нападения. Так получилось, что хотели сыграть хорошо в защите и неплохо сыграли, но надо забивать больше — хотя бы две шайбы», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.