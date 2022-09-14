Главный тренер СКА высказался о Жафярове после эффектной передачи на победный гол

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы в матче с «Локомотивом» (3:2) поделился мнением о нападающем Дамире Жафярове. Форвард отдал результативную передачу на Михаила Воробьёва на 59-й минуте встречи. Эта шайба стала победной для СКА.
«Жафяров? Это командная работа, но, конечно, нужны лидеры. Жафяров проявляет лидерские качества. Игра без шайбы — 99% успеха, потому что, даже когда ты с шайбой, ты её отдаёшь, нужно дальше работать, отдал — открылся. Жафяров — молодец, конечно, он добавил, идёт в стыки, выигрывает единоборства. Дальше игра покажет, не расслабляемся. Главное — не перехвалить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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