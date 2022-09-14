Волков: сложно говорить о конкуренции с Коноваловым. Пока я просто должен заслужить место

Голкипер московского «Динамо» Константин Волков высказался после победы в матче с «Сочи» (2:0).

«Волновался ли из-за дебюта в КХЛ в 24-летнем возрасте? Конечно, у меня был мандраж. Мне кажется, у любого спортсмена, которые дебютирует на высоком уровне, есть доля переживаний. Но это был не страх, а просто спортивный мандраж, который есть у всех. Ничего такого в этом не вижу.

Самыми тяжёлыми для меня были первые 10 минут. Нужно было вообще понять игру. Трясучки не было, я просто привык к темпу и скорости, и надо было поймать один бросок, чтобы дело пошло. Мне однозначно помог опыт игры в финской лиге, потому что она быстрее ВХЛ, а сравнивать с КХЛ я пока не могу.

Коновалов задал высокую планку? Скорее, заложил хорошую традицию. Я был рад, когда он сыграл на ноль в дебютном матче за клуб. Думаю, что сегодня он рад за меня. Сложно говорить о конкуренции, когда проводишь первый сезон и первый матч в лиге. Пока я должен просто заслужить своё место, чтобы играть.

Беспокоили ли меня неудачные матчи на предсезонке? Скорее, не то что переживал из-за этого, а делал определённые выводы. Предсезонка для этого и дана, чтобы посмотреть на какие-то ошибки. Правильно говорят, что у вратаря должна быть хорошая память. Плохо сыграл — проанализировал — забыл. То же самое и с хорошим матчем. Хорошо сыграл — всё, его уже нет. Вряд ли кто-то будет завтра вспоминать его», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.