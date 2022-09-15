Разин — о составе «Северстали»: нам не нужен тафгай, «грязь» должна пресекаться судьями

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин сообщил нужен ли череповецкой команде тафгай и ответил на вопрос болельщиков о слабой посещаемости матчей команды в Череповце.

«Дорогие болельщики!

После вчерашней игры начали поступать сообщения, что нам нужен тафгай.

Наша игра называется хоккей! Ни бокс, ни борьба, ни ММА! Люди приходят посмотреть голы, красивые комбинации, силовые приемы, которые совершаются в пределах правил! Я не вижу смысла видеть в команде человека, который умеет только драться. Конечно хорошо, когда есть хороший хоккеист, способный заступиться за партнёра, против которого сыграли «грязно», но

1. «Грязь» должна пресекаться судьями.

2. У нас такие хоккеисты есть, и мы вчера это доказали.

Честно говоря, вчера не показалось, что было так мало зрителей.

Череповец- рабочий город. Три игры за шесть дней посетить для обычного человека, да ещё с семьей накладно. С ЦСКА и со СКА были аншлаги!», — написал Разин в своём телеграм-канале.