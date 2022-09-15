Московское «Динамо» подписало контракт с 18-летним форвардом, находившимся на просмотре

Нападающий Даниил Давыдов подписал контракт с московским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что соглашение с форвардом заключено сроком на два года. Прошедшим летом, находясь на пробном контракте с клубом, Давыдов прошёл полноценную предсезонную подготовку под руководством Алексея Кудашова, а также принял участие в нескольких контрольных играх.
«Поздравляем Даниила Давыдова с подписанием первого серьёзного контракта. Игрок 2004 года рождения отлично проявил себя на сборах летом, после чего отправился в расположение нашего фарм-клуба. Спустя некоторое время мы приняли решение заключить с Давыдовым полноценный контракт игрока Континентальной хоккейной лиги, чтобы он смог принять участие в ближайших матчах. Продолжаем давать шанс молодым хоккеистам. Как уже демонстрирует этот сезон, у каждого из молодых ребят есть все шансы, чтобы показать себя на высоком уровне», — заявил генменеджер бело-голубых Алексей Сопин.
Давыдов — уроженец Санкт-Петербурга. Нападающий начал заниматься хоккеем в школе «Серебряные Львы». В 2014 году перебрался в местное «Динамо», откуда и попал в Молодёжную хоккейную лигу. За 61 игру в составе МХК «Динамо» Санкт-Петербург набрал 38 (13+25) очков при показателе полезности «+7».
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