«После игры думал: блин, забил великому вратарю». Форвард «Амура» — о голе Кошечкину

Нападающий «Амура» Ярослав Лихачёв рассказал о выступлении в Континентальной хоккейной лиге, а также о заброшенных шайбах в текущем сезоне.



«Когда впервые вошёл в раздевалку «Амура», было лёгкое оцепенение – понимаю, что за такие шансы нужно цепляться, показывать себя, проявлять, помогать команде. Это мой первый сезон в КХЛ, и каждый матч для меня сейчас мегапринципиальный – на каждый я настраиваюсь как на финал. Было бы интересно сыграть против «Локомотива», конечно.



Первый гол случился в ворота «Торпедо» – мы играли в большинстве, оно было на исходе. Руслан Педан завёз шайбу в чужую зону, сохранил её, поборолся, Паша Махановский в углу здорово оттеснил одного игрока и выиграл борьбу у второго. Я оказался в нужное время в нужном месте, он просто отдал мне на пятак, получилось бросить и забить.



Шайба, естественно, у меня – ребята забрали и подарили после игры. После матча было сложно – где-то глубоко в душе я был рад, что забросил первую шайбу в КХЛ. Но, конечно, хотелось выиграть, когда мы сделали счёт 1:2, думали, что попрёт, одну забили – и дальше пойдёт. Не получилось, в итоге проиграли, да ещё и с таким счётом (1:6. – Прим. «Чемпионата»). Было довольно обидное поражение, но собрались на следующий матч и победили.



Когда в следующем матче забросил Василию Кошечкину, на площадке не ощутил каких-то особенных эмоций. Уже после игры приходили такие мысли: «Блин, забил такому великому вратарю, как Василий Кошечкин, олимпийскому чемпиону». Это безумно приятно, думаю, гол запомнится на всю жизнь.



Нет никакого секрета моего успеха, всё просто. В первую очередь это доверие тренерского штаба. Конечно, надо сказать спасибо партнёрам, без них я бы точно не забил. А так – просто получается быть в нужное время в нужном месте, реализовываю моменты, которые мне создают партнёры. В МХЛ у меня была голевая серия в 10 игр, но, если честно, не задумывался о том, возможно ли повторить её в КХЛ, всё-таки другой уровень. Здесь нужно просто выходить на каждый матч с новыми силами, эмоциями и желанием и всегда стараться играть на победу. Самое главное – чтобы команда продолжала хорошо играть и зарабатывать очки в турнирную таблицу», — цитирует Лихачёва официальный сайт КХЛ.