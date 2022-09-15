Рябыкин — о шестом поражении «Авангарда»: тяжело на выезде. Ребята не в своей тарелке

Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение в матче с «Барысом» (3:5) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Омский клуб потерпел шестое поражение в сезоне подряд.
«Начали неплохо, потом пропустили необязательные голы. Понравилось, что ребята не раскисли, боролись, могли сравнять, но пропустили в пустые ворота. Мы ещё ни одной тренировки не провели на новой арене, так что тяжело сказать, что мы уже переехали в Омск. Ждём 1 октября. Тяжело, конечно, на длинном выезде, и ребята не в своей тарелке, потому что первый раз такое.
Ребятам сейчас надо восстановиться, потому что завтра снова играть. Завтра не будем раскатываться, дадим парням отдохнуть, поспать, потом прогуляемся и будем готовиться к игре. Конечно, будут какие-то изменения в составе, не готов пока сказать, надо пересмотреть игру на холодную голову. Кто будет в воротах завтра? Поговорю с тренером вратарей ещё, но почти уверен, что Станиславу Галимову дадим отдохнуть», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 15 сентября 2022
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