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Василевский назвал 3 одноклубников, которые станут лучшими снайперами НХЛ в новом сезоне

Василевский назвал 3 одноклубников, которые станут лучшими снайперами НХЛ в новом сезоне
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский назвал трёх игроков, которые забьют больше всего голов в предстоящем сезоне Национальной хоккейной лиги.

28-летний вратарь назвал имена своих одноклубников: форвардов Никиты Кучерова, Стивена Стэмкоса и Брейдена Пойнта. Видео с Василевским можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, новый сезон НХЛ стартует 7 октября матчем между «Нэшвилл Предаторз» и «Сан-Хосе Шаркс». «Тампа» проведёт первую встречу 12 октября, в гостях сыграв с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Молнии» выиграли два из трёх последних розыгрыша Кубка Стэнли (2020, 2021 год). В прошедшем сезоне клуб дошёл до финала плей-офф, в решающей серии уступив «Колорадо Эвеланш» (2-4).

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