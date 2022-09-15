«Салават Юлаев» подпишет контракт с Тайлером Эннисом на 55 млн рублей в год

Как стало известно «Чемпионату», уфимский «Салават Юлаев» подпишет контракт с канадским нападающим Тайлером Эннисом.
Соглашение между клубом и форвардом будет заключено сроком на один год. По контракту Эннис заработает 55 млн рублей.
Ранее канадец выступал в Национальной хоккейной лиге за «Баффало Сэйбрз», «Миннесоту Уайлд», «Торонто Мэйпл Лифс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Оттаву Сенаторз». Прошедший сезон Эннис провёл в составе «сенаторов». На его счету 57 встреч в регулярном чемпионате, в которых он набрал 24 (8+16) балла при показателе полезности «-6».
В общей сложности Эннис сыграл в НХЛ в 700 играх, заработав 346 (144+202) очков при общей полезности «-84». В плей-офф нападающий провёл 24 встречи, забросив четыре шайбы и отдав восемь передач при полезности «+5».
Напомним, «Салават» в настоящий момент занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав пять очков после шести встреч.
- 15 сентября 2022
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