Топ-клубы Востока КХЛ массово проваливают старт сезона. Что происходит с «олигархами»?

Главная тема для обсуждения на старте КХЛ — мытарства «Авангарда», который после пяти матчей имеет в копилочке лишь одно очко, выстраданное благодаря шальной шайбе за минуту до конца игры с «Сибирью». Такого позора в истории клуба ещё не было, и конкуренты в лице «Ак Барса» и «Салавата» впервые выпустили совместный мем, чтобы уколоть конкурента. Правда, в тот же день оба клуба проиграли, и это тоже показательно.

Слабый Восток — главное удивление первых недель сезона. Хотя перед стартом чемпионата казалось как раз наоборот: на Западе опостылевший дуумвират разыгрывает верхний посев на «первый-второй рассчитайся», а на Востоке ожидалась битва трёх-четырёх примерно равных по составу и возможностям топ-клубов. Однако пока во встречах между конференциями перевес Запада почти что неприличный: 27 побед против 13, превышение двукратное.

И колошматит на Востоке практически всех. На первую строку неожиданно взгромоздилась «Сибирь», благодаря которой употребление слова «витиеватый» побило все рекорды. Хорошо на старте играет «Автомобилист», у которого есть и много ресурсов, и очень глубокий состав, но провалы прошлых лет не дают воспринимать «Авто» полноценным топ-клубом. Эти два клуба и «Амур» — пока единственные в конференции, у кого побед больше, чем поражений. А вот у всех традиционных грандов Востока лезут какие-то недотыкомки.

Момент матча «Сибирь» – «Авангард» Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Пока проглядываются два общих фактора для неудач восточных клубов. Первый — падение уровня вратарей. Летом много говорилось о том, что корпус голкиперов лиги ослабнет, но по факту Восток пострадал намного сильнее. Сятери, Вилл, Метсола, Грубец, Ортио, Туохимаа — благополучие половины восточных клубов лежало на плечах вратарей-легионеров, которые покинули лигу. Запад безвозвратно потерял трёх шведов — Юханссона, Хелльберга и Данска, причем «Спартак» смог заменить Данска другим легионером.



В результате всё межсезонье вратарям «Авангарда» перемывали кости, и старт сезона у обоих вышел неуверенным. «Трактор» вроде бы доверился Гарипову, но Анвар Гатиятулин убрал его уже по ходу второй игры и пока больше не выпускал, первый нормальный вратарский перформанс Челябинска принадлежит Проскурякову в пятом по счёту матче сезона. Уфимский дуэт Кареев — Ежов пока не то чтобы привозил, но и не особо выручал. Совсем неопытный тандем «Барыса» Бояркин — Шутов пока ожидаемо печалит, хотя есть и отдельные моменты просветления.

Впрочем, приезд легионеров уже ожидается. Подтверждены переходы Юлиуса Гудачека в «Барыс» и Эндрю Хэммонда в «Трактор» — правда, учитывая форму обоих из прошлого сезона, есть сомнения, что они станут большим апгрейдом. Кроме того, один из популярных телеграм-каналов анонсировал, что и «Авангард» привезёт иностранного вратаря с опытом игры за сборную, но его имя пока остаётся загадкой.

Второй момент — тренеры-новички. Оба иностранных тренера в наших командах представляли Восток и тоже уехали. Им наследовали помощники, которые опыта работы главными практически не имели (Виктор Козлов был и.о. половину сезона в «Магнитке»). Хотя и Рябыкин, и Козлов игроков в руках держали, им не надо знакомиться с командой с нуля, но далеко не всегда адаптация к новой роли бывает лёгкой — особенно когда на тебе давление владельцев и требовательной фанатской базы.



Ну а кому-то надо просто понять, какие ресурсы получены. Андрей Скабелка в «Барысе» уже работал, но за два года там сменилось примерно 75% состава. Олег Знарок, пусть и имеет (хотя бы на бумаге) суперзвёздный состав, тоже должен понять, как лучше комбинировать людей, за какие рычажки дёргать и на какие винтики нажимать. Показательно, что на Западе же ни один клуб из зоны плей-офф босса не менял.

Дмитрий Рябыкин Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

И главное впечатление от первых матчей тех же «Авангарда» и «Салавата» — это «невпопад». Вроде не сказать, что всё совсем плохо, моменты мутятся, броски крутятся, но никакой цельной картины игры нет. Всё решают отдельные всполохи высокооплачиваемых лидеров, того же Хмелевски у «СЮ». При этом «Салават» пока может сослаться, что у них есть травмы, не все легионеры доехали и т. д. и т. п… А вот «Авангарду» ссылаться не на что, у них все в строю.



Во что хочет играть Дмитрий Рябыкин, непонятно. Главных черт команды Хартли — форчека, быстрого перехода из обороны в атаку, самоотверженности на блокшотах — никто пока не видит. Вместо этого на свежей пресс-конференции Рябыкин говорит, что хотели играть «от печки» (???). С кем — с «Сибирью», у которой бюджет раза в два ниже, где на звезду в атаке тянет разве что Бек? Пересибирить «Сибирь» — идея изначально провальная, тем более для клуба с составом уровня «Авангарда».

И ведь даже селекционные потери в межсезонье (большие вопросы по позициям второго и третьего центров, нет замены Каски) не должны были так влиять на форму на льду. Но у «Авангарда» пока как будто нет игры, нет команды в целом, это разрозненный коллектив, где перемены в звеньях эффекта не дают. Коротких консультаций от Хартли для выхода из этого эффекта грогги может быть маловато.

В Челябинске тоже ждут замены иностранцам — и бьет не только отъезд чешской бригады, без Бэйлена и Пилута не видно ярких атакующих защитников. Двое легионеров уже на подходе, а пока команда Гатиятулина как будто стоит у стены, бешено вращает всеми колёсами, только путь закрыт. Все уже поняли, что к самоотдаче претензий нет, и команда бóльшую часть времени реально играет правильно, только в созидании это пока мало помогает. Пока шокирует Тертышный, который не похож на себя не то что из прошлого чемпионата, но даже из предсезонки. Претензии, впрочем, имеются и к большинству лидеров команды.

Александр Бурмистров и Александр Радулов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Ак Барс» очки набирает — но за исключением 5:1 с ЦСКА, это делает натужно. Да, мы знаем, что у Знарка есть легендарный Пинск и нагрузки, но сам Олег Валерьевич не особенно доволен игрой команды и показывает это публично. Поражает форма Шипачёва: за время в «Динамо» мы привыкли, что капитан клуба — это хоккейный чернозём, в котором даёт всходы даже палка. Пока главная звезда КХЛ последних лет выглядит не в своей тарелке, хотя Знарок тасовал партнёров. «Ну не заходит и всё, сколько раз бросали? Что сделаешь с этим?» — резюмирует игру команды Дмитрий Кагарлицкий.

Среди некоторых фанатов «Магнитки», жёстко оппозиционно настроенных против Ильи Воробьёва, есть мнение, что всё делают его помощники. Это точно не так — но полноценно заменить профи уровня Марка Френча и Виктора Игнатьева сразу сложно. Кроме того, игра большинства молодых защитников, на которых «Металлург» летом потратился, вызывает в лучшем случае недоумение. В клубе ждут Кёррана, но это всё-таки атакующий защитник. Возможно, вернётся Дронов, который пока имеет просмотровый контракт с «Аризоной»?



Любые неудачи на старте сезона можно оправдать нагрузками, рекордно длинным сезоном, травмами, хитрым планом и тому подобному. Но вряд ли хотя бы самый захудалый клуб планирует слабый старт специально — а это значит, что очень многим хоккейным людям в ближайшее время придётся серьёзно и много думать.