Каблуков: опыт чемпионатов мира незаменим, сочувствую тем, у кого сейчас этого нет

Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков рассказал о важности участия в международных соревнованиях и посетовал на невозможность участия в чемпионатах мира на текущий момент.

«Честно говоря, очень сочувствую ребятам, которые это теряют. Опыт чемпионатов мира не заменить ничем и никогда, никаким другим соревнованием. Да, это короткие турниры, но на них настраиваются на сто процентов, выкладываются на максимум. Все хотят себя показать. Только сочувствие тем, у кого сейчас этого нет. Расстраиваюсь, что сейчас так происходит, что теряем возможность завоевать ещё больше медалей», — цитируют нападающего «Известия».

Напомним, по решению Международной федерации хоккея все российские сборные по хоккею отстранены от участия в международных турнирах.