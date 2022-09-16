Каблуков: опыт чемпионатов мира незаменим, сочувствую тем, у кого сейчас этого нет

Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков рассказал о важности участия в международных соревнованиях и посетовал на невозможность участия в чемпионатах мира на текущий момент.
«Честно говоря, очень сочувствую ребятам, которые это теряют. Опыт чемпионатов мира не заменить ничем и никогда, никаким другим соревнованием. Да, это короткие турниры, но на них настраиваются на сто процентов, выкладываются на максимум. Все хотят себя показать. Только сочувствие тем, у кого сейчас этого нет. Расстраиваюсь, что сейчас так происходит, что теряем возможность завоевать ещё больше медалей», — цитируют нападающего «Известия».
Напомним, по решению Международной федерации хоккея все российские сборные по хоккею отстранены от участия в международных турнирах.
- 16 сентября 2022
-
09:21
-
08:54
-
08:18
-
07:54
- 15 сентября 2022
-
23:40
-
23:29
-
23:00
-
22:23
-
22:09
-
21:28
-
20:47
-
20:05
-
19:27
-
19:17
-
18:46
-
18:39
-
18:26
-
18:11
-
17:20
-
16:56
-
16:25
-
16:12
-
16:00
-
15:51
-
15:42
-
15:15
-
15:03
-
14:50
-
14:45
-
14:44
-
14:37
-
14:26
-
14:11
-
13:59
-
13:51