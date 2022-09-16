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Каблуков: опыт чемпионатов мира незаменим, сочувствую тем, у кого сейчас этого нет

Каблуков: опыт чемпионатов мира незаменим, сочувствую тем, у кого сейчас этого нет
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Нападающий московского «Динамо» Илья Каблуков рассказал о важности участия в международных соревнованиях и посетовал на невозможность участия в чемпионатах мира на текущий момент.

«Честно говоря, очень сочувствую ребятам, которые это теряют. Опыт чемпионатов мира не заменить ничем и никогда, никаким другим соревнованием. Да, это короткие турниры, но на них настраиваются на сто процентов, выкладываются на максимум. Все хотят себя показать. Только сочувствие тем, у кого сейчас этого нет. Расстраиваюсь, что сейчас так происходит, что теряем возможность завоевать ещё больше медалей», — цитируют нападающего «Известия».

Напомним, по решению Международной федерации хоккея все российские сборные по хоккею отстранены от участия в международных турнирах.

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