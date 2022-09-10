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На конгрессе ИИХФ обсудят вопрос возвращения России, но решения принимать не будут

На конгрессе ИИХФ обсудят вопрос возвращения России, но решения принимать не будут
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Член Совета ИИХФ Виестурс Козиолс рассказал, что на конгрессе Международной федерации хоккея, который пройдёт в конце сентября, возможно, будет обсуждение процедуры возвращения России и Беларуси. Однако на этом конгрессе решения приниматься не будут.

«Команды, которые думают или планируют оказаться на границе вылета, должны планировать и знать, действительно ли будет гарантия от вылета в следующем году, или Россию собираются вернуть.

Такой разговор действительно может быть, но только в формате обсуждения. Не планируем что-то решать по этому поводу. Нет оснований полагать, что решение ИИХФ в отношении России и Беларуси может измениться, пока не будут созданы убедительно безопасные условия для участия спортсменов», — цитирует Козиолса LSM.lv.

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