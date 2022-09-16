«Кто бы отказался от лишних ста рублей?» Зарипов — о своём контракте с «Ак Барсом»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал, почему в межсезонье решил не завершать карьеру и остаться в клубе.

«Главный фактор – неудача всей команды в прошлом плей-офф, когда мы в первом раунде проиграли «Авангарду». Очень хотим исправиться за последние осечки. И объявлять о завершении карьеры надо на хорошей ноте. Во многом беру вину на себя. И когда ты долго варишься в хоккее, а при этом чувствуешь, что есть ещё силы и ты можешь принести пользу, – почему бы не продолжить? Исправляться надо на деле, а не на словах.

Каков мой текущий контракт с клубом? Он самый маленький у меня в плане финансов. Думаю, каждого жителя России волнует, сколько он зарабатывает. Кто бы отказался от лишних ста рублей? Но у всех разные ситуации. В моей – я прекрасно всё понимаю. И никакой торговли не было. Просто поступило предложение. Я сделал вид, что думаю. Да и всё – согласился.

Какой главный момент в работе со Знарком? Я не назову игровой эпизод. Главное для тренера – оставаться человеком, который произнесёт два слова, и его все услышат, и будут уважать. Знарок как раз такой. Будем надеяться, что благодаря ему и ещё некоторым ребятам вот этот хрустальный шар, этот пузырь, в котором мы собрались, с каждым днём будет ещё крепче и крепче. И разбить его никому не удастся до самого последнего матча апреля», — цитирует Зарипова официальный сайт КХЛ.