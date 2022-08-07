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Звёздные хоккеисты КХЛ, которым больше 40 лет, где они сейчас и чем занимаются

Звёзды, которым за 40. Что нового у главных ветеранов КХЛ?
Павел Панышев
Что нового у главных ветеранов КХЛ?
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Кому-то уже дали должность в клубе, а другие намерены продолжить бороться за Кубок Гагарина.

Совсем недавно некоторые звёздные хоккеисты КХЛ, пробившие возрастную отметку в 40 лет, завершили карьеру и перешли на новую работу. Но есть и те, кто про-прежнему намерен выходить на лёд. Рассказываем, как дела у главных и самых именитых ветеранов лиги и чем они сейчас занимаются.

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Александр Ерёменко, 42 года

Легенда «Динамо», двукратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Гагарина. После прошлого сезона вратарь официально завершил карьеру и перешёл на работу в родную команду, заняв должность руководителя клубной системы вратарей. Ерёменко внёс большую лепту в развитие динамовского хоккея, продолжая работать на благо москвичей. Главное, что есть желание, так как уход из большого хоккея дался Ерёменко трудно и со слезами на глазах.

Павел Дацюк, 44 года

«Завершил ли я карьеру? Вы мне не звоните, не пишете — вот и не объявляю», — шутливо ответил на главный вопрос прославленный Павел Дацюк во время общения с прессой на прощальном матче Александра Сёмина. Все всё понимают, сил и здоровья играть на профессиональном уровне у Павла уже не сыскать. Официальной должности в «Автомобилисте» у Дацюка нет, но по сути именно он является неформальным куратором клуба, помогая руководству советами в решении различных вопросов.

Павел Дацюк

Павел Дацюк

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Александр Попов, 41 год

«Остаётся ли Попов? Думает ещё Сашка, думает. Я думаю, что в команде он точно останется. Вопрос – в качестве кого. Саня ещё не принял решения», — пояснил президент ЦСКА Игорь Есмантович. После победного финала с «Металлургом», по ходу которого Попов получил тяжёлую травму и играл на уколах (в итоге заслужив звание MVP плей-офф), дальнейшая игровая карьера форварда по-прежнему остаётся под вопросом. Но без работы, как верно заметил Есмантович, Попов в любом случае не останется. Такими людьми и профессионалами не разбрасываются.

Сергей Мозякин, 41 год

Прошлый сезон «Магнитка» уже проводила без своей легенды, но даже в отсутствии Мозякина почти завоевала Кубок Гагарина. У Сергея таких кубков два, а также ещё уйма различных наград и регалий, включая звание олимпийского чемпиона. Сергей отказался от варианта с работой в тренерском штабе «Металлурга», но зато теперь занял другую должность, став директором по развитию. В обязанности Мозякина будет входить работа с тренерами и руководителями хоккейной школы «Металлурга», а также отслеживание перспективных игроков в системе клуба.

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Данис Зарипов, 41 год

В прошлом сезоне все мы видели красивый пресс-релиз, в котором сам Данис Зарипов объявил, что принял решение уйти на покой. Но «Ак Барс» выступил неудачно, Дмитрия Квартальнова уволили с поста главного тренера, а пятикратный обладатель Кубка Гагарина Зарипов поменял своё решение и подписал новый однолетний контракт с казанцами. Здорово, что Данис по-прежнему не наигрался. Да, скорость уже не та, но техника и мастерство никуда не делись. Посмотрим, как Зарипов будет играть под руководством Олега Знарка.

Данис Зарипов

Данис Зарипов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Алексей Терещенко, 41 год

Терещенко выиграл три чемпионата мира, завоевал Кубок Гагарина. Алексея по праву считают своим как в «Ак Барсе», так и в московском «Динамо». Успел поиграть нападающий за «Салават Юлаев» и даже играл в Минске. Официально о завершении карьеры, как это сделал Ерёменко, Алексей не объявлял. Последним на сегодняшний день клубом Терещенко в КХЛ является «Авангард». Сейчас прославленный мастер активно общается с прессой и выступает в роли эксперта по различным хоккейным вопросам. Кроме того, Алексей работает детским тренером в системе московского «Динамо».

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