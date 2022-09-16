Защитник «Ак Барса» Войнов: начало сезона очень тяжёлое, команда идёт со скрипом

Защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов высказался об игре клуба в большинстве на старте Фонбет Чемпионата КХЛ. Казанский клуб не использовал ни одной из 17 попыток реализации лишнего в текущем сезоне.

«То, что делаем на тренировке, надо перенести в игру. Успокоиться, давать точные передачи, начать с простого. Нужна удача. А чтобы была удача, нужно её заработать. Мы продолжаем работать, надеемся, что она придёт.

Откровенно говоря, начало сезона очень тяжёлое, команда идёт со скрипом, все понимают, что это не тот хоккей, в который мы должны играть, который мы тренировали. Какие-то моменты не получаются. Все знают, в чём проблема, работаем, стараемся исправить ситуацию», — цитирует защитника официальный сайт клуба.

Сегодня, 16 сентября, в Казани на «Татнефть-Арене» состоится матч между «Ак Барсом» и минским «Динамо». Начало — в 19:00 мск.