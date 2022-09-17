«Начали отмечать по московскому времени». Овечкин отпраздновал 37-летие кусочком тортика
Поделиться
Сегодня, 17 сентября, российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину исполнилось 37 лет. Его жена Анастасия Шубская в одной из своих социальных сетей выложила «сториз» со стартом празднования дня рождения мужа. На видео Овечкин задувает одну свечку рядом с небольшим кусочком торта.
«Начали отмечать по московскому времени», — гласит подпись к «сториз».
Напомним, сейчас Овечкин находится в Вашингтоне, он уже присоединился к «Кэпиталз» и успел провести тренировки на льду. В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 77 встречах, в которых набрал 90 (50+40) результативных баллов. В плей-офф капитан «столичных» сыграл ещё шесть матчей, записав на свой счёт шесть (1+5) очков.
Новость по темеАмериканский журналист заявил, что Овечкин станет лучшим снайпером нового сезона НХЛ
Комментарии
- 17 сентября 2022
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:27
-
09:58
-
09:20
-
08:55
-
08:34
- 16 сентября 2022
-
23:48
-
23:00
-
22:36
-
22:16
-
22:15
-
22:14
-
22:09
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:43
-
21:35
-
21:34
-
21:28
-
21:24
-
21:11
-
20:59
-
20:39
-
20:20
-
20:06
-
19:36
-
19:25
-
19:22
-
19:20
-
19:19
-
18:41
Партнерский контент