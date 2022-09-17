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«Начали отмечать по московскому времени». Овечкин отпраздновал 37-летие кусочком тортика

«Начали отмечать по московскому времени». Овечкин отпраздновал 37-летие кусочком тортика
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Сегодня, 17 сентября, российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину исполнилось 37 лет. Его жена Анастасия Шубская в одной из своих социальных сетей выложила «сториз» со стартом празднования дня рождения мужа. На видео Овечкин задувает одну свечку рядом с небольшим кусочком торта.

«Начали отмечать по московскому времени», — гласит подпись к «сториз».

Напомним, сейчас Овечкин находится в Вашингтоне, он уже присоединился к «Кэпиталз» и успел провести тренировки на льду. В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий принял участие в 77 встречах, в которых набрал 90 (50+40) результативных баллов. В плей-офф капитан «столичных» сыграл ещё шесть матчей, записав на свой счёт шесть (1+5) очков.

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