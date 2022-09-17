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Зарипов: очень переживал, что после болезни по физике не вытяну

Зарипов: очень переживал, что после болезни по физике не вытяну
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Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов поделился эмоциями от возвращения на лёд. Ветеран принял участие в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:2 ОТ).

«Да, я проголодался. На самом деле очень переживал, что после болезни по физике не вытяну. Но вроде бы втянулся, нормально себя чувствовал, понятно, что не каждую смену выходил, играл с паузами. По состоянию всё было нормально, получилось создать несколько моментов, мы и угрожали воротам, и в ноль я убегал.

Что-то уже есть, это радует, сейчас осталось поддержать это, добавить в реализации. И, конечно, мы нуждаемся в коллективном, едином мышлении. Все видят, что мы как-то кувыркаемся, идём ни шатко ни валко, но всё-таки руки не опускаем», — приводит слова Зарипова пресс-служба «Ак Барса».

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