Василевский рассказал, какой навык хотел бы позаимствовать у бывшего вратаря НХЛ

Вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский поделился мыслями о том, какой навык позаимствовал бы у бывшего голкипера «Далласа» Бена Бишопа.

«Хотел бы обращаться с шайбой также, как Бен Бишоп. По сути, он был третьим защитником на площадке. Мне посчастливилось наблюдать за его игрой со скамейки запасных. Великий вратарь, великая личность», — приводит слова Василевского The Hockey News.

Напомним, Василевский и Бишоп три сезона играли вместе за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В декабре 2021 года «Даллас» объявил, что Бишоп завершил карьеру из-за травмы колена. В последний раз он выходил на лёд в НХЛ в сезоне-2019/2020.

В прошлом сезоне Василевский с «молниями» дошёл до финала Кубка Стенли, где они уступили «Колорадо Эвеланш» в шести матчах.