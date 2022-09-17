Андрей Разин рассказал, за какую сумму готов сняться в рекламе
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в своём телеграм-канале рассказал, что готов к предложениям о рекламе определённой продукции. Он назвал сумму, за которую согласен пойти на это, — 300 тыс. рублей.
«Самое главное забыл сказать: всем понравилась реклама сосисок, в которой я недавно участвовал. Поэтому, если вы хотите, чтобы следующий выпуск произошёл с вашими сосисками или любой другой продукцией, можете обращаться. 300 тысяч, ценник вы знаете. Жду ваших предложений!» — сказал Разин.
Отметим, что, скорее всего, эта сумма является отсылкой к эпизоду из матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4). Тогда наставник череповецкой «Северстали» был оштрафован на такую же сумму за публичные комментарии относительно судейства.
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