Андрей Разин рассказал, за какую сумму готов сняться в рекламе

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин в своём телеграм-канале рассказал, что готов к предложениям о рекламе определённой продукции. Он назвал сумму, за которую согласен пойти на это, — 300 тыс. рублей.

«Самое главное забыл сказать: всем понравилась реклама сосисок, в которой я недавно участвовал. Поэтому, если вы хотите, чтобы следующий выпуск произошёл с вашими сосисками или любой другой продукцией, можете обращаться. 300 тысяч, ценник вы знаете. Жду ваших предложений!» — сказал Разин.

Отметим, что, скорее всего, эта сумма является отсылкой к эпизоду из матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:4). Тогда наставник череповецкой «Северстали» был оштрафован на такую же сумму за публичные комментарии относительно судейства.