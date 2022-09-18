«Нефтехимик» потерпел седьмое подряд поражение на старте сезона, уступив «Автомобилисту»

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Брукс Мэйсек (дубль), Стефан Да Коста и Сергей Широков. У «Нефтехимика» голы забили Евгений Митякин (дубль) и Павел Порядин.

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Отметим, что нижнекамский клуб потерпел седьмое подряд поражение на старте регулярного чемпионата. В активе подопечных Олега Леонтьева один балл, команда расположилась на последней строчке Восточной конференции. «Автомобилист» — первый на Востоке, набрав 13 очков.



В следующей игре «Нефтехимик» встретится в гостях с «Сибирью» (20 сентября, 15:30 мск), «Автомобилист» в этот день сыграет на чужом льду с «Барысом» (16:30 мск).