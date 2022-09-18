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«Нефтехимик» потерпел седьмое подряд поражение на старте сезона, уступив «Автомобилисту»

«Нефтехимик» потерпел седьмое подряд поражение на старте сезона, уступив «Автомобилисту»
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Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счётом 4:3 (3:1, 1:2, 0:0). Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Брукс Мэйсек (дубль), Стефан Да Коста и Сергей Широков. У «Нефтехимика» голы забили Евгений Митякин (дубль) и Павел Порядин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что нижнекамский клуб потерпел седьмое подряд поражение на старте регулярного чемпионата. В активе подопечных Олега Леонтьева один балл, команда расположилась на последней строчке Восточной конференции. «Автомобилист» — первый на Востоке, набрав 13 очков.

В следующей игре «Нефтехимик» встретится в гостях с «Сибирью» (20 сентября, 15:30 мск), «Автомобилист» в этот день сыграет на чужом льду с «Барысом» (16:30 мск).

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 сентября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Да Коста (Мэйсек, Широков) – 01:53 (5x4)   2:0 Мэйсек (Валк, Да Коста) – 10:54 (5x4)   3:0 Мэйсек (Широков) – 13:43 (5x4)   3:1 Митякин (Попов, Паршин) – 18:03 (5x4)   4:1 Широков (Мэйсек, Да Коста) – 33:29 (5x4)   4:2 Митякин – 34:02 (5x5)   4:3 Порядин (Митякин) – 37:24 (5x5)
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