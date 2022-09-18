Заварухин подвёл итоги победного матча «Автомобилиста» с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (4:3) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.



«Хорошее начало, здорово реализовали большинство. Потом стали играть только в атаку, за что и поплатились. Благодарю болельщиков за поддержку, она нам пригодилась в концовке. Победа есть победа, идём дальше.



Не стала ли команда играть слишком осторожно в концовке? Не было контроля шайбы, были какие-то лишние отбросы. «Нефтехимик» добавил, это быстрая команда, видел на раскатке, как они заряжены. Спасибо бригаде меньшинства, выстояли в конце, плюс Маттссон помог.



Как сыграл Белоусов после травмы? Человек пропустил больше месяца, первая игра тяжёлая обычно, тем более с такой быстрой командой. Надеемся, что он добавит нам остроты в атаке и работы в обороне.



Не слишком много бросков по воротам допускается? Часто соперник входил в зону через вброс, от чужой синей линии бросал во вратаря, раз пять или шесть такое было. Надо больше работать, чтобы меньше бросали, больше блокировать.



Не будет ли снова спада после хорошего старта сезона? Надо работать, всё через работу, надеюсь, что они поймут, что надо делать. Много эмоций забрала прошлая игра с «Сибирью», и третья игра через день. Будет тяжёлый выезд, поставим ребят, которые были в ротации сегодня, чтобы быть мобильнее.



Есть ли шанс увидеть больше молодых игроков в основе? С «Сибирью» дали шанс Бледнову. Надеюсь, что Неучев будет добавлять от игры к игре, не всегда у молодых игроков есть стабильность, могут сыграть одну игру ярко, вторую послабее. У Неучева есть всё, чтобы стать игроком основы», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.