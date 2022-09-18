Разин: если мы показываем результат, то КХЛ может сделать послабления по полу или потолку

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (1:2, бул.) ответил на вопрос, боится ли клуб штрафа от Континентальной хоккейной лиги за то, что череповчане не дотягивают до пола зарплат.



«Не боимся ли, что нас оштрафуют за то, что мы слишком бедные? Я уже говорил, считаю, это неправильно. Сегодня мы доказали, что и без наших высокооплачиваемых, если так можно сказать, ребят мы тоже сила. Лиге стоит пересмотреть… Блин, опять меня оштрафуют. Но если мы показываем результат, входим в плей-офф независимо от пола или потолка, можно какие-то послабления сделать. Тем более в это время», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



В следующем матче «Северсталь» сыграет в гостях с минским «Динамо» (20 сентября, 19:10 мск).