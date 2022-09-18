Знарок прокомментировал игру Мифтахова, которого лишили «сухаря» на последней минуте матча

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком» (4:1) поделился мнением об игре голкипера клуба Амира Мифтахова, пропустившего одну шайбу в концовке игры.



«Лишили «сухаря» Мифтахова? Всегда говорят: помогите в конце вратарю. Выручал нас во многих моментах. Думаю, что у нас два очень хороших вратаря.



Соответствовало ли ожиданиям то, что «Спартак» показал? Игра была сложная, несмотря на счёт. Спартак показал то, к чему мы готовились? Да», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.



В следующем матче «Ак Барс» и «Спартак» снова сыграют между собой. Встреча пройдёт в Казани, в среду, 21 сентября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.