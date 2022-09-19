Защитник «Югры» Бринкман: СКА и «Югра» играют по современной системе, отсюда и результат

21-летний защитник «Югры» Арсений Бринкман прокомментировал свой обмен из СКА в «Югру» и сравнил системы игры этих клубов.

«Удивился ли своему обмену? Нет, такова жизнь профессионального хоккеиста. Считаю, что сделал новый шаг в карьере. Буду работать, доказывать и получать большее игровое время. В Санкт-Петербурге хорошая команда и хороший тренерский штаб. СКА и «СКА-Нева» играют по одной, современной системе, почувствовал это на своём опыте. Есть вертикаль, отсюда результат — лидерство в КХЛ.

Что до обмена знал о «Югре»? Что эта команда играет в умный и атакующий хоккей, который приносит ей трофеи. Не раз выходил на лёд против «Югры», всегда это были очень сложные матчи. Знаете, в атаке оба СКА и «Югра» играют по похожей системе — активно, много движения и агрессии, никаких скатываний в оборону. А вот в защите построения немного разные, в частности, раскаты и выходы из зоны. Уверен, что перестройка не займёт у меня много времени.

В Ханты-Мансийске, как и в Санкт-Петербурге, все задачи — только командные и самые максимальные, чемпионские. Сделаю всё возможное, чтобы быть полезным «Югре», — цитирует защитника Russia-Hockey.

Напомним, на прошлой неделе СКА выменял у «Югры» 18-летнего нападающего Григория Осипова, взамен отдав 21-летнего защитника Бринкмана.

Бринкман сыграл за СКА 11 матчей в КХЛ в сезоне-2020/2021, в которых отметился четырьмя (1+3) очками. Прошлый сезон защитник провёл в «СКА-Нева» в ВХЛ и набрал девять (4+5) очков в 34 матчах при полезности «+11» и 31 минуте штрафа.