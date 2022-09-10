СКА выменял у «Югры» одного из самых перспективных российских форвардов 2004 года рождения

СКА в своём телеграм-канале объявил об обмене с «Югрой». В санкт-петербургский клуб перешёл 18-летний нападающий Григорий Осипов. Взамен ханты-мансийская команда получила 21-летнего защитника Арсения Бринкмана.
Отметим, что в нынешнем сезоне хоккеист молодёжной сборной России уже успел дебютировать за «Югру» во Всероссийской хоккейной лиге. Нападающий принял участие в трёх встречах, забросив одну шайбу. В минувшем сезоне Осипов сыграл 62 встречи за «Мамонтов Югры» в МХЛ, записав на свой счёт 36 (13+23) очков Всего в МХЛ форвард сыграл 100 матчей, набрав 43 (16+27) балла при показателе полезности «+17». В 2022 году форвард в составе «Югры» стал чемпионом России среди юниоров. Осипов считается одним из самых перспективных форвардов 2004 года рождения в России.
21-летний защитник Бринкман сыграл за СКА 11 матчей в КХЛ в сезоне-2020/2021, в которых отметился четырьмя (1+3) очками. Прошлый сезон защитник провёл в «СКА-Нева» в ВХЛ и набрал девять (4+5) очков в 34 матчах при полезности «+11» и 31 минуте штрафа.
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