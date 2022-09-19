Нападающий «Локомотива» Алексеев в изящном проходе забросил шайбу в ворота «Динамо»

В эти минуты в Москве на «ВТБ-Арене» проходит матч в рамках Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимает ярославский «Локомотив». Счёт после второго периода 0 3:1 в пользу железнодорожников.

Вторую шайбу ярославской команды в изящном проходе забросил нападающий Денис Алексеев. В игровом моменте он обыграл защитника москвичей Андрея Миронова и вратаря «Динамо» Илью Коновалова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что эта шайба стала для Алексеева второй в матче. Всего же форвард «Локомотива» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги заработал 5 (1+4) очков в семи проведённых играх.

Единственную шайбу «Динамо» за два периода забросил Андрей Никонов с передач Андрея Миронова и Эрика О'Делла.