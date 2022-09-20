Новичок «Трактора» голкипер Хэммонд прибыл в Челябинск

Вратарь «Трактора» Эндрю Хэммонд прибыл в Челябинск, сообщает официальный телеграм-канал челябинского клуба.

«Трактор» подписал с канадцем контракт до конца сезона. В прошлом регулярном чемпионате НХЛ он провёл 11 матчей за «Монреаль» и «Нью-Джерси». Всего в НХЛ Хэммонд сыграл 67 матчей. В сезоне-2014/2015, выступая за «Оттаву», он стал первым в истории НХЛ вратарём, выигравшим 21 из стартовых 27 матчей.

Основную часть карьеры канадец провёл в АХЛ с процентом отражённых бросков 90,6%. В Американской хоккейной лиге Хэммонд выступал за «Бингемтон Сенаторз», «Беллевиль Сенаторз», «Сан-Антонио Рэмпейдж», «Айову Уайлд» и «Рочестер Американс». В общей сложности в АХЛ Эндрю Хэммонд сыграл 191 матч, 15 из которых завершил «на ноль».

Напомним, сегодня стало известно, что «Трактор» поместил вратаря Эмиля Гарипова в список отказов.