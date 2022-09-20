«Амур» взял нападающего «Сибири» в аренду до конца сезона
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Форвард новосибирской «Сибири» Сергей Дубакин перешёл в хабаровский «Амур» на правах аренды, сообщает официальный телеграм-канал сибиряков.
Дубакин в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги не провёл за «Сибирь» ни одного матча. В прошлом сезоне игрок сыграл в 10 матчах КХЛ, в которых набрал два (1+1) очка при показателе полезности «+3». Также воспитанник Новосибирска провёл семь матчей в Высшей хоккейной лиге за «Южный Урал» и набрал два (1+1) очка.
В марте текущего года «Сибирь» продлила контракт с форвардом до 2024 года.
В следующем матче клуб из Новосибирска примет на своём льду нижнекамский «Нефтехимик» (20 сентября, 15:30 мск). «Амур» же сыграет 21 сентября на своём поле с уфимским «Салаватом Юлаевым» (12:00 мск).
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