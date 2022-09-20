«Хочешь ударить — ударь». Минское «Динамо» ответило на ироничный пост «Северстали»

Минское «Динамо» в своём официальном телеграм-канале ответило на ироничный анонс матча от «Северстали». Ранее череповчане в своей официальной группе «ВКонтакте» выложили забавный ролик с отрывком из сериала «Острые козырьки», в котором наставник команды Андрей Разин перед встречей призывает своих игроков избегать драк.
«Хочешь ударить — ударь», — говорится в сообщении.
Напомним, встреча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Северсталью» и минским «Динамо» состоится сегодня в столице Беларуси и начнётся в 19:10 мск.
Минчане подходят к этому матчу с двумя поражениями подряд — в матчах с «Северсталью» на выезде (2:5) и с «Ак Барсом» дома (2:3 ОТ). Череповецкая команда в последней встрече в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге уступила местному СКА 1:2 в серии буллитов.
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