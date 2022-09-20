Маккиннон стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в НХЛ

Канадский форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон подписал новое восьмилетнее соглашение с клубом на общую сумму $ 100,8 млн. Благодаря этому контракту 27-летний нападающий стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ, сообщает журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».
В среднем за год Маккиннон будет получать $ 12,6 млн. На второе место опустился капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, чей кэпхит составляет $ 12,5 млн. Третье место занимает российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, зарабатывающий $ 11,6 млн.
Отметим, что Маккиннон играет за «Колорадо» с 2013 года. В регулярных чемпионатах НХЛ он принял участие в 638 встречах, в которых набрал 648 (242+406) очков при показателе полезности «+83». В плей-офф Маккиннон провёл 70 матчей, набрав 93 (41+52) балла при общей полезности «+26». В составе «Эвеланш» нападающий стал обладателем Кубка Стэнли — 2022, в 2015 году Маккиннон выиграл чемпионат мира в составе сборной Канады.
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