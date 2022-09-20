Маккиннон подписал с «Колорадо» новый контракт на общую сумму $ 100,8 млн

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон заключил новый контракт с клубом, сообщает журналист Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что с 27-летним форвардом заключена восьмилетняя сделка на общую сумму $ 100,8 млн. В среднем за сезон канадский нападающий будет зарабатывать $ 12,6 млн. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/2024.

Отметим, что Маккиннон играет за «Колорадо» с 2013 года. В регулярных чемпионатах НХЛ он принял участие в 638 встречах, в которых набрал 648 (242+406) очков при показателе полезности «+83». В плей-офф Маккиннон провёл 70 матчей, набрав 93 (41+52) балла при общей полезности «+26». В составе «Эвеланш» нападающий стал обладателем Кубка Стэнли — 2022, в 2015 году Маккиннон выиграл чемпионат мира в составе сборной Канады.