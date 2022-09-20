«Куньлунь» в овертайме обыграл ЦСКА, прервав серию армейцев из трёх побед

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

На 15-й минуте Райан Спроул вывел китайскую команду вперёд. На 44-й минуте Максим Мамин сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Даррен Диц и Владислав Каменев. На 10-й секунде овертайма Зак Лесли принёс «Куньлуню» победу.

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Отметим, что ЦСКА прервал серию из трёх побед. Китайская команда выиграла во второй раз подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» 24 сентября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». ЦСКА 26 сентября примет «Спартак».