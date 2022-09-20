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«Куньлунь» в овертайме обыграл ЦСКА, прервав серию армейцев из трёх побед

«Куньлунь» в овертайме обыграл ЦСКА, прервав серию армейцев из трёх побед
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой номинальных хозяев в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2022, вторник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 1
ОТ
ЦСКА
Москва
1:0 Спроул (Вон, Родевальд) – 14:53 (5x5)   1:1 Мамин (Диц, Каменев) – 43:37 (5x4)   2:1 Лесли (Локхарт) – 60:10 (4x4)

На 15-й минуте Райан Спроул вывел китайскую команду вперёд. На 44-й минуте Максим Мамин сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Даррен Диц и Владислав Каменев. На 10-й секунде овертайма Зак Лесли принёс «Куньлуню» победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что ЦСКА прервал серию из трёх побед. Китайская команда выиграла во второй раз подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» 24 сентября в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». ЦСКА 26 сентября примет «Спартак».

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