Президент ЦСКА: у нас сдержанный стиль в маркетинге — бренд говорит сам за себя

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о маркетинговой деятельности клуба.
«Почему у ЦСКА нет своей предматчевой студии, почему у нас такой строгий клуб? Сам бренд говорит за себя. У нас немножко сдержанный стиль в рамках продвинутого направления – маркетинга. Но, думаю, со временем тоже будем меняться, что-то придумывать, двигаться в этом направлении.
Есть ли у нас план работы с букмекерами? У нас позиция по букмекерам особая. Мы пока не видим сотрудничества в эту сторону и развиваемся в другом направлении коммерции. С чем это связано? Это связано с решением директоров, наблюдательного совета — пока мы не нуждаемся в опеке со стороны букмекеров и в их логотипах на наших майках. Пока. Может быть, со временем что-то изменится», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 20 сентября 2022
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