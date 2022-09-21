Защитник «Сент-Луиса» Сканделла пропустит полгода после операции на бедре

Защитник клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Марко Сканделла пропустит полгода после операции на бедре. Как сообщает официальный сайт клуба, защитник травмировал бедро в августе при подготовке к новому сезону.

32-летний канадец в прошлом сезоне провёл за «блюзменов» 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 14 очков — забил три гола и отдал 11 результативных передач. Показатель полезности составил "+17". В плей-офф на счету защитника четыре матча без набранных очков с показателем полезности "-3".

Всего за карьеру в НХЛ защитник провёл 699 матчей, в которых набрал 160 очков — забил 48 голов и отдал 112 результативных передач. Общий показатель полезности в карьере НХЛ составил "+7". Сканделла подписал четырёхлетний контракт с «Сент-Луисом» в сезоне-2020/2021.