Источник: «Сент-Луис» предлагал «Калгари» Тарасенко в обмен на Ткачука

Клуб НХЛ «Сент-Луис Блюз» пытался заполучить форварда Мэттью Ткачука, когда тот ещё был игроком «Калгари Флэймз», сообщает The Athletic.

По информации издания, «музыканты» предлагали «Флэймз» за Ткачука российского форварда Владимира Тарасенко, защитника Марко Сканделлу и высокий выбор на драфте. Однако «Калгари» отказался от такого предложения и в конечном итоге обменял Ткачука во «Флориду Пантерз».

При этом журналист Энди Стрикленд, работающий на матчах «Сент-Луиса», ранее опровергал информацию о том, что Тарасенко предлагали отказаться от пункта о запрете на обмен.

Перед стартом сезона-2021/2022 Тарасенко подал запрос клубу с просьбой об обмене, но в итоге россиянин продолжит выступать за «Блюз» и провёл лучший сезон в карьере. На его счету было 82 (34+48) очка в 75 матчах регулярного чемпионата.