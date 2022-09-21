Защитник «Салавата Юлаева» Коледов: после выезда надо поспать, времени расслабляться нет

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов подвёл итоги победного матча с «Амуром» (3:2 бул.) и рассказал, как он будет восстанавливаться после тяжёлого выезда.

«Хорошие два матча выиграли. Есть что исправить, над чем поработать. Будем разбирать свою игру. Надо будет поспать. Как раз будет день для восстановления. Нужно четыре-пять дней, чтобы пройти акклиматизацию. Времени расслабляться нет.

Долгое время не играл из-за травм? Есть нюансы, они останутся в команде. Вышел и сыграл. Решать, как я действовал, не мне. По ощущениям всё нормально. Хороший выезд, неплохие игры. Это первый такой выезд в начале сезона. Вернёмся и посмотрим на состояние.

Почему стали чаще бросать в третьем периоде? Поговорили после второго периода. Бросков было мало, нужно было больше угрозы создавать. Всё, что мы набрасывали, нападающие пытались добить. Сама игра сподвигла на то, чтобы мы поменяли её рисунок, стали активнее», — приводит слова защитника официальный сайт клуба.