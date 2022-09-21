Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов: в целом оцениваю дальневосточный выезд неплохо

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги победного матча с «Амуром» 3:2 (бул.) и оценил дальневосточный выезд команды.
«Напряжённый матч. Было хорошее начало, во втором периоде соперник перехватил инициативу. Мы не совсем правильно проводили смены, меньше контролировали шайбу. В третьем периоде вернули инициативу, в овертайме и на буллитах Илья Ежов сыграл отлично. В целом оцениваю выезд неплохо. На Дальнем Востоке всегда непросто играть. Нужно больше отдыхать, Скоро игра с Минском. Сейчас нужно концентрироваться на питании и тренировках.
Как оценю игру молодых хоккеистов? Идёт адаптация, переход из молодёжного хоккея во взрослый. Просто никогда не бывает. На них уже по-другому смотрят, настраиваются, увеличился объём нагрузок на ребят», — приводит слова главного тренера официальный сайт клуба.
Уфимский клуб за четыре проведённых матча с «Адмиралом» и «Амуром» одержал две победы и набрал пять очков.
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