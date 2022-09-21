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«Канадцы считали нас второсортными хоккеистами». Третьяк — о Суперсерии-1972

«Канадцы считали нас второсортными хоккеистами». Третьяк — о Суперсерии-1972
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк вспомнил Суперсерию между сборными России и Канады 1972 года. Специалист тогда защищал ворота национальной команды СССР.

«Канадцы считали нас второсортными хоккеистами. И только после того, как Тарасов и Чернышёв девять раз подряд выиграли чемпионат мира, они начали смотреть, что где-то есть ещё хоккей. Великий Тарасов сделал очень многое, чтобы та Суперсерия состоялась. Те восемь матчей потрясли весь мир. Мы прорубили окно в Северную Америку», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Суперсерия между сборными СССР и Канады началась 50 лет назад. Она состояла из восьми матчей: по её итогам сборная СССР одержала три победы, потерпела четыре поражения, а также один раз сыграла вничью.

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