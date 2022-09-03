«Мы изобрели эту игру, но Брежнев сидел за воротами». Воспоминания икон канадского хоккея

Вчера, 2 сентября, была знаменательная дата — 50 лет с начала легендарной Суперсерии-1972 между сборными СССР и Канады! О том, какой вклад она внесла в развитие хоккея, насколько поворотным моментом стала, лишний раз напоминать не приходится. И всё же та серия, те матчи до сих пор остаются в памяти как болельщиков, так и самих хоккеистов. В честь этой даты в интервью официальному сайту НХЛ высказались легенды канадского хоккея — Кен Драйден и Серж Савар.

Первый — живой символ канадского хоккея. Он был главным вратарём НХЛ в 1970-х, провёл девять лет в легендарном «Монреале», выигравшем аж шесть Кубков Стэнли. Драйден собрал пять «Везин» — трофея, присуждаемого лучшему голкиперу сезона. Закрепил он свой статус легенды в 1983 году, когда был избран в Зал хоккейной славы, а в 2017-м вошёл в число 100 величайших игроков НХЛ. В Суперсерии он провёл четыре матча — победы и поражения он разделил поровну.

«Эта серия, несомненно, является самым важным моментом в истории хоккея. В истории не канадского хоккея, а всего хоккея. До момента Суперсерии хоккей определённо был канадской игрой. Мы были его основоположниками, теми, кто его развивал, лучшими в мире. Наш путь был путём хоккея.

Другие могли играть иначе, но это была их вина. «Играть по-другому» означало «уступать». «Другое» интересно, но, если «другое» уступает, какая разница? В той серии советская команда показала, что есть другой способ играть и другой способ подготовки к игре», — говорит Драйден.

После унижения в первом матче — 3:7 канадцы взяли следующий матч — 4:1. Третий матч завершился вничью — 4:4, а вот в последней встрече, которая проходила в Канаде, СССР одержал победу со счётом 5:3. Ворота канадцев в той встрече защищал как раз Драйден.

Кен Драйден в матче Суперсерии-1972 Фото: Melchior DiGiacomo/Getty Images

Второе поражение так сильно задело представителей «кленовых листьев», что после матча другая легенда, Фил Эспозито крайне эмоционально высказался в прямом эфире.

«Говорю людям по всей Канаде: мы старались, мы старались изо всех сил! А тем, кто освистывает нас… господи, я действительно… все мы, ребята, действительно обескуражены, разочарованы и расстроены из-за некоторых людей… Если русские освистывают своих игроков, тогда я вернусь и извинюсь перед каждым из канадцев, но я не думаю, что они так поступят», — сказал тогда Эспозито, добавив, что сборная играет из любви к стране, а не из-за денег. И в тот момент вся Канада поняла, что этих игроков действительно заботит то, на что они подписались.

«Это самый яркий и значимый хоккейный опыт, который у меня когда-либо был, — продолжил Драйден. — Если бы вы спросили каждого игрока сборной Канады, я думаю, они бы сказали то же самое. Мы были во многих командах, выигрывавших Кубок Стэнли. Даже если бы в этих клубах мы играли разные роли, всё равно чувствовали бы то же самое. Вы не можете предугадать, что будете чувствовать. Вы не можете проконтролировать то, что будете чувствовать. Вы не можете заставить себя чувствовать определённым образом. Вы чувствуете то, что чувствуете. Вот что произошло.

Я думаю, что странная вещь, которая действительно вызывает интерес и на самом деле является показательной, заключается в том, что, как мне кажется, почти все игроки советской сборной сказали бы то же самое. Они выиграли всевозможные чемпионаты мира и олимпийские золотые медали. Но они не выиграли эту серию».

Легендарный вратарь, пропустивший от СССР 19 голов всего в четырёх матчах, также высказался и о наследии Советской сборной, которое она оставила Канаде.

«То, как Советы играли, просто открыло нам глаза. Конечно, потребовалось некоторое время, чтобы эти глаза раскрылись полностью, но после этой серии люди начали думать о тренировках по-другому — о тренировках вне льда и об их ценности. О тренировках на льду, где отрабатываете передачи и шаблоны, по которым вы играете. Раз есть второй способ игры, значит, есть и пятый, и десятый.

Игроки начинают придумывать разные способы играть, что-то придумывать, практиковать и воплощать в жизнь. Тренеры делают то же самое. Всё это — наследие этой серии», — заключил вратарь, завершивший серию с кошмарным процентом отражённых бросков — 83,8.

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Намного менее воодушевлённо об этой Суперсерии вспоминает восьмикратный обладатель Кубка Стэнли Серж Савар. Защитник из-за повреждения принял участие только в пяти встречах и отличился 2 (0+2) очками при общем показателе полезности «-1».

С натянутой улыбкой вспоминал Савар первый матч серии, завершившийся крупным поражением со счётом 3:7: «Матч, который мы хотим забыть. Матч, о котором мы не хотим говорить».

«Серия носила политический характер, и это не наша вина. Мы этого не хотели. Русские лидировали в серии, когда мы приехали в СССР, эти ребята хотели показать миру, что их подход к делу правильный, что их методы тренировок лучшие, что их спортсмены — лучшие в мире.

Внезапно мы проснулись и сказали: «Эй, мы изобрели эту игру, а не вы, ребята». Тем не менее Леонид Брежнев сидел за воротами в углу. Это было дело политики, а мы оказались в центре всего этого», — заключил Савар, тогда считавшийся одним из лучших защитников великого «Монреаля».

Драйден, которому уже 75 лет, выпустил книгу, подготовленную к 50-летию той Суперсерии. Легендарный голкипер до сих пор чтит память о том знаменательном событии: «В конце концов, это произвело эффект и на нас, и на русских — из-за интенсивности, сложности и жёсткости серии. Ни одна из сторон не получила того, чего хотела, но обе получили то, что им было нужно.

Мы хотели выиграть серию, победить в восьми матчах подряд и с крупным счётом. Русским нужно было выиграть серию. Они хотели выиграть серию. Им нужно было показать, что они могут играть по-своему, по-другому, и что они на вершине. Они получили это, а мы получили то, что нам было нужно. Я думаю, что они действительно гордятся собой за то, что сделали это. А мы гордимся собой за то, что сделали, что нам нужно было сделать», — подвёл итог Драйден.

Серж Савар Фото: nhl.com

Что ж, приятно, что легенды даже спустя столько лет отдают должное поистине знаменательному событию, изменившему весь хоккей, и остаются в хороших отношениях с советскими/российскими хоккеистами, вспоминают их добрыми словами. Уважение к «другому», так часто упоминавшееся Драйденом, — к другим людям, к другой стране, к другому стилю, к другому образу мышления — это то, что порождает взаимное уважение. Даже великие канадцы, выказывавшие высокомерие, это осознали и, как отметил легендарный голкипер, применили в своей подготовке. И плоды этого мы видим сейчас — плоды исторической встречи лучших из лучших.