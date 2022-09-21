Лутченко — о Суперсерии-1972: очень радостно развеять миф о непобедимости канадцев

Советский хоккеист Владимир Лутченко вспомнил Суперсерию между сборными России и Канады 1972 года. Тогда он был защитником национальной команды СССР.

«Мы команда своего времени. Не считаю, что другие команды были хуже или лучше нас. Мы просто были людьми своего времени. Было очень радостно развеять миф о непобедимости канадских профессионалов. Очень жалко, что уже нет с нами многих игроков той команды. Но что говорить, это жизнь», — передаёт слова Лутченко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, Суперсерия между сборными СССР и Канады началась 50 лет назад. Она состояла из восьми матчей: по её итогам сборная СССР одержала три победы, потерпела четыре поражения, а также один раз сыграла вничью.