«Вы не представляете!» Пресс-служба «Авангарда» иронично оценила отсутствие драки с «Сочи»
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Пресс-служба «Авангарда» в официальном телеграм-канале иронично отреагировала на отсутствие массовой драки на старте очной встречи с «Сочи».
«Вы не представляете, но сейчас не было драки после стартового свистка! Однако продолжаем наблюдение», — говорится в сообщении.
Отметим, что в очных матчах на предсезонных турнирах клубы два раза устраивали массовые драки, однажды — прямо со стартового вбрасывания. В КХЛ негативно отнеслись к возможному повторению потасовок в ходе регулярного чемпионата.
В эти минуты на стадионе «Большой» в Сочи проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Сочи» принимает омский «Авангард». К середине первого периода счёт 2:0 в пользу «ястребов». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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