«Остаётесь на второй год вместе с «Трактором». «Авангард» иронично ответил на видео «Сочи»

«Авангард» в официальном телеграм-канале ответил на анонс очного матча в исполнении «Сочи». Ранее сочинский клуб выложил видео, на котором изображены два хоккеиста команды в стиле бойцов UFC. Они проходят взвешивание и готовятся ко встрече с «ястребами».
«Сочи», пять — за попытку, два — за исполнение. Остаётесь на второй год вместе с «Трактором», — говорится в сообщении.
Отметим, что в очных матчах на предсезонных турнирах клубы два раза устраивали массовые драки, однажды — прямо со стартового вбрасывания. В КХЛ негативно отнеслись к возможному повторению потасовок в ходе регулярного чемпионата.
Встреча Фонбет Чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и омским «Авангардом» пройдёт сегодня, 21 сентября, в Сочи, на стадионе «Большой», и начнётся в 19:30 мск.
- 21 сентября 2022
-
18:40
-
18:12
-
17:34
-
17:07
-
16:32
-
15:49
-
15:25
-
15:07
-
14:49
-
14:29
-
14:11
-
13:57
-
13:40
-
13:21
-
13:01
-
12:46
-
12:19
-
11:53
-
11:10
-
10:31
-
09:59
-
09:33
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:16
-
01:12
- 20 сентября 2022
-
23:35
-
23:13
-
22:48
-
22:00
-
21:22
-
21:18
-
20:58
-
20:38