«Остаётесь на второй год вместе с «Трактором». «Авангард» иронично ответил на видео «Сочи»

«Авангард» в официальном телеграм-канале ответил на анонс очного матча в исполнении «Сочи». Ранее сочинский клуб выложил видео, на котором изображены два хоккеиста команды в стиле бойцов UFC. Они проходят взвешивание и готовятся ко встрече с «ястребами».

«Сочи», пять — за попытку, два — за исполнение. Остаётесь на второй год вместе с «Трактором», — говорится в сообщении.

Отметим, что в очных матчах на предсезонных турнирах клубы два раза устраивали массовые драки, однажды — прямо со стартового вбрасывания. В КХЛ негативно отнеслись к возможному повторению потасовок в ходе регулярного чемпионата.

Встреча Фонбет Чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и омским «Авангардом» пройдёт сегодня, 21 сентября, в Сочи, на стадионе «Большой», и начнётся в 19:30 мск.