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Главный тренер «Авангарда» сообщил, что ведущий центрфорвард команды получил травму

Главный тренер «Авангарда» сообщил, что ведущий центрфорвард команды получил травму
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Главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин после победы команды в матче с «Сочи» высказался о травме ведущего центрфорварда Корбана Найта. Нападающий сыграл всего 18 секунд в первом периоде.

«У Найта небольшая травма, доктора скажут, что именно. Пока больше не готов ничего сказать. Что с Грицюком? Арсений нервничает, потому что не может забить, и его перехлёстывают эмоции. Ему нужно думать о том, что надо играть правильно, а не что нужно забить», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В Сочи на стадионе «Большой» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Сочи» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

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