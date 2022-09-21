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«Вратари — мои друзья, к ним вообще никаких претензий». Назаров — о голкиперах «Сочи»

«Вратари — мои друзья, к ним вообще никаких претензий». Назаров — о голкиперах «Сочи»
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров после матча с «Авангардом» (1:4) высказался о вратарях клуба.

«Конечно, давят результаты «Сочи» на меня, на ребят. Но постараемся исправить ситуацию. Согласен, что у нас удручающее меньшинство и большинство, но мы работаем. Сильный матч Мельничука? У нас два вратаря в обойме, ни на ком крест не ставим, к ним претензий нет. У меня вообще к вратарям никаких претензий нет, вратари — это мои друзья.

Причины слабой реализации? Ребята не разучились забивать, но у нас очень много молодых хоккеистов, многие ещё даже 50 матчей в КХЛ не сыграли. А это период становления игрока, и только кажется, что так легко забить. Но мы стараемся, я благодарен ребятам», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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